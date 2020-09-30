В Киеве трое мужчин истязали бездомных и снимали это на видео

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокуратура Киева сообщила о подозрении группе киевлян, которые истязали бездомных людей и снимали свои действия на видео.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, преступления были совершены в период с 15 августа по 5 сентября 2020 года на территории заброшенного здания на ул. Обсерваторной в Шевченковском районе столицы.

Трое мужчин, зная, что бездомные устроили себе временный ночлег в этом здании, ночью проникали в помещение и выбирали жертву, над которой потом издевались.

Злоумышленники сначала представлялись правоохранителями, после чего сразу распыляли в лицо потерпевшим перечный газ, чтобы дезориентировать. После этого начинали их жестоко избивать, нанося удары руками и ногами, а также деревянной битой или кирпичом.

На просьбы пострадавших не трогать их злоумышленники не реагировали. Более того, свои действия они снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выкладывали запись в телеграм-канал.

В одном из эпизодов после нападения на бездомного злоумышленники также отобрали у него мобильный телефон и 1000 гривен.

29 сентября подозреваемых задержали. Ими оказались местные жители в возрасте от 20 до 47 лет. По месту их жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправные действия.

Сейчас задержанным лицам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.