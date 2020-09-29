За сутки в Украине диагностировали 3 627 новых случаев коронавируса

Выздоровели - 1 797 человек, 69 пациентов умерли.

За сутки в Украине диагностировали 3 627 новых случаев коронавируса
Фото: facebook.com/koda.gov.ua

По состоянию на утро 29 сентября в Украине зафиксировано 204 932 случая заболевания коронавирусом, за минувшие сутки диагностировано 3 627 случаев, выздоровели - 1 797 человек, 69 пациентов умерли.

Об этом свидетельствуют данные сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Наибольшее число случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (426), Киеве (416) и Одесской области (271).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило - 204 932 человека, умерли с начала пандемии 4 065 человек, выздоровели - 90 250.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 110 617 человек.

Напомним, в мире от COVID-19 умерло более 1 млн человек, выздоровели - более 23 млн.

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