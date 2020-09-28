В Украине за сутки зафиксировано 2671 новых носителей коронавируса

По состоянию на 9:00 28 сентября в Украине зафиксировано 201305 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3996 летальных, 88453 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 2671 новый случай. Всего проведено 2226508 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровел 571 пациент.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, на сегодня коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 5974 случая;Волынская область – 7775 случаев;Днепропетровская область – 5351 случай;Донецкая область – 3046 случаев;Житомирская область – 5779 случаев;Закарпатская область – 9654 случая;Запорожская область – 3773 случая;Ивано-Франковская область – 13 445 случаев;Кировоградская область – 1077 случаев;Киев – 22143 случаи;Киевская область – 8854 случая;Львовская область – 19 916 случаев;Луганская область – 979 случаев;Николаевская область – 3011 случаев;Одесская область – 13 079 случаев;Полтавская область – 1972 случая;Ровенская область – 12 145 случаев;Сумская область – 3813 случаев;Тернопольская область – 13 139 случаев;Харьковская область – 17 703 случая;Херсонская область – 1062 случая;Хмельницкая область – 5747 случаев;Черновицкая область – 14 113 случаев;Черкасская область – 3759 случаев;Черниговская область – 3996 случаев.

Также сообщается, что по состоянию на утро 28 сентября в Центр общественного здоровья Украины поступило 2576 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 266 768 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, с понедельника, 28 сентября, Киев возвращается из “оранжевой” зоны в “желтую”. Таким образом, некоторые карантинные ограничения в столице снимаются. Кроме того, согласно новому зонированию, в “оранжевую” зону попадают город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы, а в “желтую” - города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и яготинский районы Киевской области.