В Украине количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни приблизилось к 200 тысячам

По состоянию на 9:00 27 сентября в Украине зафиксировано 198 634 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3959 летальных, 87882 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 3130 новых случаев. Всего проведено 2209975 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1009 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, на сегодня коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 5900 случаев;Волынская область – 7632 случая;Днепропетровская область – 5285 случаев;Донецкая область – 3016 случаев;Житомирская область – 5656 случаев;Закарпатская область – 9632 случая;Запорожская область – 3663 случая;Ивано-Франковская область – 13 335 случаев;Кировоградская область – 1074 случая;Киев – 21815 случаев;Киевская область – 8714 случаев;Львовская область – 19 784 случая;Луганская область – 974 случая;Николаевская область – 2980 случаев;Одесская область – 12 876 случаев;Полтавская область – 1910 случаев;Ровенская область – 12 032 случая;Сумская область – 3672 случая;Тернопольская область – 12 986 случаев;Харьковская область – 17 364 случая;Херсонская область – 1049 случаев;Хмельницкая область – 5622 случая;Черновицкая область – 14 009 случаев;Черкасская область – 3694 случая;Черниговская область – 3960 случаев.

Также сообщается, что по состоянию на утро 27 сентября в Центр общественного здоровья Украины поступило 3091 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 264192 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, сутками ранее в Украине был установлен новый антирекорд по количеству выявленных за сутки носителей коронавируса.