Обнародован полный список погибших в катастрофе Ан-26 около Чугуева

Харьковский национальный университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба обнародовал список военнослужащих, погибших в результате авиационной катастрофы самолета АН-26Ш 25 сентября около Чугуева в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте университета.

Полный список погибших:

майор Кишеня Богдан Вячеславович , 10.02.1990 г.р.,

, 10.02.1990 г.р., капитан Остапенко Алексей Георгиевич , 15.11.1991 г.р.,

, 15.11.1991 г.р., капитан Добреля Дмитрий Денисович , 13.11.1991 г.р.,

, 13.11.1991 г.р., старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович , 08.08.1991 г.р.,

, 08.08.1991 г.р., старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович , 11.07.1980 г.р.,

, 11.07.1980 г.р., прапорщик Иванов Евгений Сергеевич , 20.08.1978 г.р.,

, 20.08.1978 г.р., прапорщик Широчук Олег Николаевич , 10.11.1979 г.р.,

, 10.11.1979 г.р., младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович , 08.09.2000 г.р.,

, 08.09.2000 г.р., солдат Бойко Александр Анатольевич , 14.12.2000 г.р.,

, 14.12.2000 г.р., солдат Булий Ростислав Владимирович , 03.08.1998 г.р.,

, 03.08.1998 г.р., солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович , 27.06.2000 г.р.,

, 27.06.2000 г.р., солдат Донец Дмитрий Евгеньевич , 16.07.2001 г.р.,

, 16.07.2001 г.р., солдат Зибюк Константин Олегович , 15.07.2001 г.р.,

, 15.07.2001 г.р., солдат Клевец Александр Александрович , 23.05.2001 г.р.,

, 23.05.2001 г.р., солдат Матвийчук Богдан Николаевич , 23.04.2001 г.р.,

, 23.04.2001 г.р., сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич , 22.01.1998 г.р.,

, 22.01.1998 г.р., солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич , 05.04.2000 г.р.,

, 05.04.2000 г.р., солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович , 26.10.1997 г.р.,

, 26.10.1997 г.р., старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович , 27.11.1993 г.р.,

, 27.11.1993 г.р., солдат Дудла Артем Михайлович , 06.02.1999 г.р.,

, 06.02.1999 г.р., солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич , 12.12.1994 г.р.,

, 12.12.1994 г.р., солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич , 15.08.1999 г.р.,

, 15.08.1999 г.р., солдат Студинский Дмитрий Витальевич , 15.11.1999 г.р.,

, 15.11.1999 г.р., солдат Хомьячук Максим Владимирович , 19.02.1999 г.р.,

, 19.02.1999 г.р., старший сержант Корчовский Роман Александрович , 15.05.1999 г.р.,

, 15.05.1999 г.р., солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэродрома у города Чугуев. После падения самолет загорелся. Самолет выполнял тренировочные полеты. На его борту было 27 человек - 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа.

На месте трагедии вечером нашли тела 22 погибших. Двум курсантам удалось выжить в катастрофе. Впоследствии один из них скончался в больнице от тяжелых травм - у него было обожжено 90% тела. Второй курсант Вячеслав Золочевский - находится в военном госпитале Харькова в состоянии средней тяжести.

По словам главы Минобороны Андрея Тарана, предварительная причина падения самолета - отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю. Судно изготовили в 1977 году, до очередного ремонта двигателя оставалось 5 тысяч летных часов.

Уголовные дела по факту авиакатастрофы открыли Офис генпрокурора и Госбюро расследований.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

Минобороны пообещало выплатить семьям погибших по 1,5 млн грн помощи.

Зеленский объявил 26 сентября днем траура.