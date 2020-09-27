Обнародован полный список погибших в катастрофе Ан-26 около Чугуева

Среди погибших 7 членов экипажа и 19 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.

Обнародован полный список погибших в катастрофе Ан-26 около Чугуева
Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Харьковский национальный университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба обнародовал список военнослужащих, погибших в результате авиационной катастрофы самолета АН-26Ш 25 сентября около Чугуева в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте университета.

Полный список погибших:

  • майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г.р.,
  • капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г.р.,
  • капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г.р.,
  • старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991 г.р.,
  • старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 г.р.,
  • прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г.р.,
  • прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979 г.р.,
  • младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000 г.р.,
  • солдат Бойко Александр Анатольевич, 14.12.2000 г.р.,
  • солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.,
  • солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.,
  • солдат Донец Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р.,
  • солдат Зибюк Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.,
  • солдат Клевец Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.,
  • солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.,
  • сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р.,
  • солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.,
  • солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.,
  • старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р.,
  • солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.,
  • солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р.,
  • солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р.,
  • солдат Студинский Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г.р.,
  • солдат Хомьячук Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.,
  • старший сержант Корчовский Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.,
  • солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэродрома у города Чугуев. После падения самолет загорелся. Самолет выполнял тренировочные полеты. На его борту было 27 человек - 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа.

На месте трагедии вечером нашли тела 22 погибших. Двум курсантам удалось выжить в катастрофе. Впоследствии один из них скончался в больнице от тяжелых травм - у него было обожжено 90% тела. Второй курсант Вячеслав Золочевский - находится в военном госпитале Харькова в состоянии средней тяжести.

По словам главы Минобороны Андрея Тарана, предварительная причина падения самолета - отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю. Судно изготовили в 1977 году, до очередного ремонта двигателя оставалось 5 тысяч летных часов.

Уголовные дела по факту авиакатастрофы открыли Офис генпрокурора и Госбюро расследований.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

Минобороны пообещало выплатить семьям погибших по 1,5 млн грн помощи.

Зеленский объявил 26 сентября днем траура.

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