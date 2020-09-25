Жители дома на бульваре Леси Украинки возмущены, что медлаборатория пользуется их мусорными контейнерами

Жители дома на бульваре Леси Украинки возмущены, что медлаборатория пользуется их мусорными контейнерами

Жители дома на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева возмущены, что местная медицинская лаборатория, осуществляющая тестирование на COVID-19, пользуется их мусорными контейнерами. Киевляне просят власть установить отдельные контейнеры для медлаборатории.

Об этом идет речь в материале KV Стройка на стадионе. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (14-20 сентября 2020 года). 

Глава фракции “Самопомощь” в Киевсовете Наталья Манойленко попросила директора КП “Киевкоммунсервис” (*) Максима Ляшкевича установить отдельные баки для расположенной в жилом доме по бул. Леси Украинки, 28 в Печерском районе Киева лаборатории, в которой осуществляется тестирование на COVID-19

По информации депутата, на первом этаже этого дома находятся офисы и лаборатория, которые не имеют собственных мусорных баков и пользуются теми, что расположены возле дома. Вследствие этого накапливается большое количество мусора, который ветром разносится по двору и детской площадке.

“Жители возмущены данной ситуацией и требуют установки дополнительных мусорных контейнеров, которыми будут пользоваться офисы и лаборатория, находящиеся в их доме”, – говорится в обращении депутата.

Манойленко попросила руководителя “Киевкоммунсервиса” предоставить информацию о графике вывоза бытового мусора по адресу: ул. Леси Украинки, 28, а также перечень объектов предпринимательской деятельности, расположенных по данному адресу. 

Недавно KV сообщала, что Государственная экологическая инспекция Украины проводит внеплановую проверку несанкционированной свалки, которая горела в минувшие выходные в Дарницком районе возле завода “Энергия”. Киевской горгосадминистрации и Дарницкой райгосадминистрации выдвинуто требование о ликвидации незаконной свалки.

В начале августа KV сообщала, что в восьми районах Киева с начала года установили 500 контейнеров для сбора различных фракций отходов. Жители столицы могут сдавать в них пластик, стекло и бумагу. 

Отметим, что в столице официальным оператором по вывозу мусора является КП “Киевкоммунсервис”, которое с 27 июля 2017 года возглавляет Максим Ляшкевич. На сегодня КП “Киевкоммунсервис” на условиях договоров подряда работает с шестью компаниями: ЧАО “Киевспецтранс” (**), ООО “Селтик”, ООО “Спецкоммунтехника”, ДП “Фирма “Альтфатер Киев”, ООО “Крамар Рисайклинг” и ООО “Фирма “Владелец-Роз”. 

КП “Киевкоммунсервис” подчинено Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА. С 17 июля 2017 года этот департамент возглавляет Дмитрий Науменко. Курирует направление ЖКХ в Киеве замглавы КГГА Петр Пантелеев.

* КП “Київкомунсервіс” (код ЄДРПОУ: 33745659)

** ПрАТ “Київспецтранс” (код ЄДРПОУ: 02772037)

Фото: скриншот Google Maps


Сергей Албул, КиевВласть

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