Жители дома на бульваре Леси Украинки возмущены, что медлаборатория пользуется их мусорными контейнерами

Жители дома на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева возмущены, что местная медицинская лаборатория, осуществляющая тестирование на COVID-19, пользуется их мусорными контейнерами. Киевляне просят власть установить отдельные контейнеры для медлаборатории.

Об этом идет речь в материале KV Стройка на стадионе. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (14-20 сентября 2020 года).

Глава фракции “Самопомощь” в Киевсовете Наталья Манойленко попросила директора КП “Киевкоммунсервис” (*) Максима Ляшкевича установить отдельные баки для расположенной в жилом доме по бул. Леси Украинки, 28 в Печерском районе Киева лаборатории, в которой осуществляется тестирование на COVID-19.

По информации депутата, на первом этаже этого дома находятся офисы и лаборатория, которые не имеют собственных мусорных баков и пользуются теми, что расположены возле дома. Вследствие этого накапливается большое количество мусора, который ветром разносится по двору и детской площадке.

“Жители возмущены данной ситуацией и требуют установки дополнительных мусорных контейнеров, которыми будут пользоваться офисы и лаборатория, находящиеся в их доме”, – говорится в обращении депутата.

Манойленко попросила руководителя “Киевкоммунсервиса” предоставить информацию о графике вывоза бытового мусора по адресу: ул. Леси Украинки, 28, а также перечень объектов предпринимательской деятельности, расположенных по данному адресу.

Недавно KV сообщала, что Государственная экологическая инспекция Украины проводит внеплановую проверку несанкционированной свалки, которая горела в минувшие выходные в Дарницком районе возле завода “Энергия”. Киевской горгосадминистрации и Дарницкой райгосадминистрации выдвинуто требование о ликвидации незаконной свалки.

В начале августа KV сообщала, что в восьми районах Киева с начала года установили 500 контейнеров для сбора различных фракций отходов. Жители столицы могут сдавать в них пластик, стекло и бумагу.

Отметим, что в столице официальным оператором по вывозу мусора является КП “Киевкоммунсервис”, которое с 27 июля 2017 года возглавляет Максим Ляшкевич. На сегодня КП “Киевкоммунсервис” на условиях договоров подряда работает с шестью компаниями: ЧАО “Киевспецтранс” (**), ООО “Селтик”, ООО “Спецкоммунтехника”, ДП “Фирма “Альтфатер Киев”, ООО “Крамар Рисайклинг” и ООО “Фирма “Владелец-Роз”.

КП “Киевкоммунсервис” подчинено Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА. С 17 июля 2017 года этот департамент возглавляет Дмитрий Науменко. Курирует направление ЖКХ в Киеве замглавы КГГА Петр Пантелеев.

* КП “Київкомунсервіс” (код ЄДРПОУ: 33745659)

** ПрАТ “Київспецтранс” (код ЄДРПОУ: 02772037)