Жители дома на бульваре Леси Украинки возмущены, что медлаборатория пользуется их мусорными контейнерами
Жители дома на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева возмущены, что местная медицинская лаборатория, осуществляющая тестирование на COVID-19, пользуется их мусорными контейнерами. Киевляне просят власть установить отдельные контейнеры для медлаборатории.
Об этом идет речь в материале
Глава фракции “Самопомощь” в Киевсовете Наталья Манойленко
По информации депутата, на первом этаже этого дома находятся офисы и лаборатория, которые не имеют собственных мусорных баков и пользуются теми, что расположены возле дома. Вследствие этого накапливается большое количество мусора, который ветром разносится по двору и детской площадке.
“Жители возмущены данной ситуацией и требуют установки дополнительных мусорных контейнеров, которыми будут пользоваться офисы и лаборатория, находящиеся в их доме”, – говорится в обращении депутата.
Манойленко попросила руководителя “Киевкоммунсервиса” предоставить информацию о графике вывоза бытового мусора по адресу: ул. Леси Украинки, 28, а также перечень объектов предпринимательской деятельности, расположенных по данному адресу.
Недавно
В начале августа
Отметим, что в столице официальным оператором по вывозу мусора является КП “Киевкоммунсервис”, которое с 27 июля 2017 года возглавляет Максим Ляшкевич. На сегодня КП “Киевкоммунсервис” на условиях договоров подряда работает с шестью компаниями: ЧАО “Киевспецтранс” (**), ООО “Селтик”, ООО “Спецкоммунтехника”, ДП “Фирма “Альтфатер Киев”, ООО “Крамар Рисайклинг” и ООО “Фирма “Владелец-Роз”.
КП “Киевкоммунсервис” подчинено Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА. С 17 июля 2017 года этот департамент возглавляет Дмитрий Науменко. Курирует направление ЖКХ в Киеве замглавы КГГА Петр Пантелеев.
* КП “Київкомунсервіс” (код ЄДРПОУ: 33745659)
** ПрАТ “Київспецтранс” (код ЄДРПОУ: 02772037)
Фото: скриншот Google Maps