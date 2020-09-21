За минувшие сутки в Украине выявили более 2,6 тысяч новых носителей коронавируса

По состоянию на 9:00 21 сентября в Украине зафиксировано 178 353 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3583 летальные, 78184 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 2675 новых носителей коронавируса. Всего проведено 2058638 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 672 пациента.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 5322 случая;Волынская область – 6936 случаев;Днепропетровская область – 4118 случаев;Донецкая область – 2480 случаев;Житомирская область – 5059 случаев;Закарпатская область – 9189 случаев;Запорожская область – 2934 случая;Ивано-Франковская область – 12 538 случаев;Кировоградская область – 993 случая;Киев – 19758 случаев;Киевская область – 7880 случаев;Львовская область – 18 518 случаев;Луганская область – 759 случаев;Николаевская область – 2551 случай;Одесская область – 11 610 случаев;Полтавская область – 1534 случая;Ровенская область – 11 242 случая;Сумская область – 3117 случаев;Тернопольская область – 11 439 случаев;Харьковская область – 15 133 случая;Херсонская область – 818 случаев;Хмельницкая область – 4823 случая;Черновицкая область – 13 165 случаев;Черкасская область – 3096 случаев;Черниговская область – 3341 случай.

Также сообщается, что по состоянию на утро 21 сентября 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 2641 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 242 579 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, 18 сентября 2020 года на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19. Новые уровни эпидемической опасности начали действовать с 00:00 21 сентября.