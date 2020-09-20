Празднование иудейского нового года в Умани происходит без нарушений, - полиция

Второй день празднования иудейского нового года в Умани прошел без нарушения общественной безопасности и порядка. За сутки не было зафиксировано административных и уголовных правонарушений.

Ситуация в районе проведения паломничества стабильная и контролируемая, информирует пресс-служба полиции Черкасской области.

Отмечается, что к несению службы привлечено около 600 украинских полицейских, а также 6 полицейских из Израиля.

Вчера, 19 сентября, за время патрулирования мест паломничества хасидов полицейские составили 7 административных протоколов. Среди них - по ст. 203-1 (Невыполнение решения о запрете въезда в Украину) и 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), 44-3 (Нарушение правил карантина людей) и 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также в полиции сообщают, что в Умани накануне празднования Рош ха-Шана полиция совместно с СБУ разоблачила интернет-пропагандиста, который призывал к межнациональной розни.

В результате слаженных действий полицейских нарушений публичной безопасности не было допущено, утверждают в полиции.

Фото: хасиды, умань, полиция

Фото: хасиды, умань, полиция

Напомним, что в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

В этом году, в связи с ростом количества больных коронавирусом, въезд иностранцев в Украину запрещен до 28 сентября, однако в Украину пытались попасть тысячи паломников.

16 сентября в Умань из-за Рош ха-Шана прибыло более полутысячи полицейских из 20 областей.