На полигоне под Киевом произошел крупный пожар

О причинах возникновения чрезвычайной ситуации не сообщается.

Фото: facebook.com

На территории военного полигона в Девичках Киевской области произошел лесной пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

"17 сентября на территории военного полигона в Девичках Киевской области возник пожар. Лес начал гореть около 14.00. В место возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет воинской части А2399", - говорится в сообщении.

О причинах возникновения чрезвычайной ситуации не сообщается.

Отмечается, что в настоящее время тушением пожара занимаются военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Нацгвардии и лесники. К ликвидации пожара привлечены 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.

Напомним, 6 сентября спасатели ликвидировали лесной пожар в Харьковской области, продолжавшийся четверо суток. Возгорание возникло 2 сентября во лесном массиве вблизи села Воробьевка Двуречанского района.

7 сентября спасателям удалось ликвидировать лесные пожары в двух районах Луганской области. Там пожары начались 2 сентября. К тушению привлекли военных из состава Объединенных сил. 3 сентября во время ликвидации пожара погиб старшина Артем Бондаренко, еще двое военных получили ожоги.

6 сентября двое военных подорвались на минном поле в "серой зоне", пытаясь обойти пламя у Верхнеторецкого.

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