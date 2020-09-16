В Украине за сутки от коронавируса выздоровело самое большое количество пациентов с начала эпидемии

Также зафиксирован суточный рекорд смертности больных с COVID-19.

В Украине за сутки от коронавируса выздоровело самое большое количество пациентов с начала эпидемии
Фото: facebook/КНП "Бердичівська міська лікарня" Бердичівської міської ради

За прошедшие сутки в Украине установлен антирекорд количества связанных с коронавирусным недугом летальных случаев - 76 умерших. При этом от коронавируса выздоровело наибольшее количество пациентов за все время пандемии - 1514.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его данным, более 90% умерших от коронавирусной инфекции - это люди, которые относятся к группам риска: старше 60 лет и имеют сопутствующие заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые, а также хронические заболевания почек и легких).

Сейчас в Украине введено 28 567 больничных коек для оказания медицинской помощи больным COVID-19 более чем в 300 больницах. В медучреждения госпитализированы около 12 700 человек, в том числе с подтвержденным диагнозом - 8 200 пациентов.

В Киеве 15 сентября умерли 8 пациентов с коронавирусом. Всего коронавирус унес жизни 291 киевлянина, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В основном возраст киевлян, которые не преодолели вирус, - 65 лет и старше. В таком возрасте умерли 192 человека.

Самая молодая среди умерших - 25-летняя жительница Днепровского района. Самый старший - 96-летний житель Соломенского района.

В то же время в Киеве выздоровели за минувшие сутки 134 человека. Всего коронавирус преодолели 5519 жителей Киева.

Напомним, предыдущий самый высокий показатель смертности с начала вспышки коронавируса в Украине был зафиксирован 11 сентября. Тогда погибли 72 пациента с ковидом.

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