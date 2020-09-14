За сутки в Украине обнаружили более 2,4 тысячи случаев ковида

650 человек выздоровели от коронавируса, 33 - умерли.

В Украине в течение 13 сентября коронавирус обнаружили у 2 462 человек, умерли 33 пациента, побороть недуг удалось 650 ранее болевшим.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Тернопольской области - 352. В Харьковской области ковид обнаружили у 269 человек, в Одесской - у 205.

В других регионах, которые лидировали по количеству инфицированных, показатели существенно уменьшились. Так, в Киеве 13 сентября обнаружили 168 новых случаев коронавируса, во Львовской области - 143, Ивано-Франковской - 142.

Всего с начала вспышки коронавируса в Украине заразились 156 797 человек, сейчас болеют 84 043 человека. Жертвами ковида стали 3 211 украинцев.

Напомним, 11 сентября в Украине зафиксировали самый высокий показатель смертности с начала вспышки. Умерли 72 пациента с ковидом. 10 сентября в стране обнаружили рекордное количество новых инфицированных - 3144.