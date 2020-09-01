В Бердянске из-за больного ковидом ученика на самоизоляцию отправили целый класс

Подтверждение о COVID-19 у ученика поступило 1 сентября.

В Бердянске из-за больного ковидом ученика на самоизоляцию отправили целый класс
Фото: facebook/КНП "Бердичівська міська лікарня" Бердичівської міської ради

В первый день учебного года один из классов школы №4 г. Бердянска отправили на самоизоляцию из-за подтверждения коронавирусной инфекции у одного из учеников.

Об этом информирует пресс-служба Бердянского городского совета.

"1 сентября из Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы №4 установлено заболевание COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай), результат полимеразной цепной реакции (ПЦР)", - говорится в сообщении.

Сейчас в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение и распространение COVID-19, проводится эпидрасследование, определяется круг контактных лиц.

По рекомендации Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины в классе, где обнаружен больной ребенок, приостанавливается учебный процесс до 17 сентября 2020 года. Обучение будет проводиться в онлайн-режиме.

Ранее стало известно, что у двух учителей киевского УПК №240 "Социум" подтвердили коронавирус. Еще у одного педагога - признаки острой респираторной инфекции и повышенная температура. В связи с этим учебное заведение перешло на дистанционное обучение.

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