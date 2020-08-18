В Киеве трое иностранцев избили таксиста

В Киеве в Оболонском районе граждане другого государства избили таксиста.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева . В дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что неизвестные на улице Рокоссовского избивают водителя авто. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и врачи.

Как отметил временно исполняющий обязанности начальника Оболонского управления полиции Андрей Окушко, пообщавшись с потерпевшим, правоохранители установили, что между ним и тремя неизвестными возник дорожный конфликт из-за вопроса первоочередности проезда.

"Незнакомцы начали преследовать таксиста, а когда догнали, разбили стекло машины и избили его. Потом забрали сумку с документами и деньгами и скрылись. Водитель такси с множественными телесными повреждениями, в том числе переломом пальца руки, госпитализирован в больницу. В течение часа мы разыскали злоумышленников и задержали. Ими оказались граждане другого государства, 1977, 1985 и 1988 годов рождения", - говорится в сообщении правоохранителей.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в феврале в Соломенском районе Киева на ул. Борщаговской неизвестные избили таксиста, отобрали у него деньги и мобильные телефоны, потом скрылись на его автомобиле.

Потерпевший приехал на вызов, припарковал авто и вышел на улицу ждать клиента. В этот момент к нему сзади подбежали незнакомцы, повалили на землю и начали бить. Затем злоумышленники сели в его автомобиль и уехали.

Фигурантов задержали. Ими оказались двое 22-летних иностранцев, ранее к уголовной ответственности не привлекавшиеся.