В Киеве на Подоле человек смертельно ранил ножом парня, который сделал ему замечание

В Киеве полицейские задержали мужчину за смертельное ранение парня, который сделал ему замечание.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Поступило сообщение о том, что на улице Константиновской во время конфликта молодой человек получил ножевое ранение. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и врачи.

"У кафе на улице находились две компании. Потерпевший стал свидетелем того, как человек из другой компании ударил девушку по лицу, и сделал замечание. Во время выяснения отношений незнакомец ударил ножом оппонента в живот и ушел. Злоумышленника мы задержали по месту жительства, а при проведении немедленного обыска обнаружили и изъяли вещественные доказательства, а также орудие совершения преступления", - рассказал начальник Подольского управления полиции Павел Василенко.

Задержанным оказался 36-летний уроженец Винницкой области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконное завладение транспортными средствами.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в июле в запорожской больнице после жестокого избиения умер солдат "Азова" Олег Черевко. Его жестоко избили после того, как он сделал замечание мужчине, который на улице приставал к девушкам. Последствием избиения стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно - перелом основания черепа. Трое суток врачи боролись за жизнь "Азовца", но, к сожалению, вывести его из комы так и не смогли.