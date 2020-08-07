СБУ задержала в Киеве подозреваемого в организации наркотрафика (фото, видео)

СБУ блокировала контрабанду тяжелых наркотиков и психотропных веществ из Европы и задержала подозреваемого в ее организации. После получения наркотиков, по информации спецслужбы, их продавали в Украине через сеть дилеров.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице ГУ СБУ в Киеве и Киевской области в соцсети Фейсбук.

“По данным предварительного следствия, наладил наркобизнес ранее судимый за аналогичные преступления житель Макеевки, который сейчас проживает в столице. К противоправной деятельности он привлек нескольких своих знакомых с криминальным прошлым. Установлено, что наркотические средства и психотропные вещества злоумышленник получал от иностранных поставщиков из стран Бенилюкса”, – сказано в сообщении.

Организатор группы был задержан в центре столицы во время получения очередного отправления. Экспертиза показала, что в посылке находилось более 200 граммов героина и кокаина стоимостью почти миллион гривен по теневым расценкам.



Сейчас продолжаются обыски по местам проживания участников группы.

Уголовное производство открыто по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Ранее KV сообщала, что при обыске у жителей Черниговщины, которых накануне задержали сотрудники полиции Киевской области за стрельбу на строительстве в Вышгородском районе, обнаружили лабораторию по изготовлению амфетамина. В гаражном помещении нашли 2 кг наркотиков на сумму более 1 млн гривен.

Фото: пресс-служба СБУ