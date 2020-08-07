Киев установил новый антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки, 6 августа, в столице обнаружили 186 новых случаев коронавирусной инфекции, 11 из них - у детей.

На сегодня в Киеве уже 9178 подтвержденных случаев COVID-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания вчера обнаружили в Дарницком (47), Деснянском (30) и Святошинском (20) районах.

В столичные больницы 6 августа госпитализировали 20 пациентов.

За минувшие сутки выздоровели 26 человек. Всего коронавирус побороли 3163 жителя Киева .

Мэр столицы обратился к киевлянам с призывом не игнорировать угрозу, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

"Речь идет о вашем здоровье и вашей жизни! Ситуация с распространением вируса ухудшается. И это - не страшилки. Некоторые страны уже объявили о второй волне болезни", - заявил Виталий Кличко.

Он пояснил: при резком всплеске заболевания не будет другого выхода, как вернуться к строгим ограничениям, "чтобы не допустить коллапса медицины и высокой смертности среди больных".

О том, как распространяется болезнь и где в Киеве зафиксировали новые вспышки вируса, Кличко рассказал, что на предприятии "Киевхлеб" инфицировано 37 человек. Сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив - 77 работников.

Цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица - на самоизоляции.

Также в Соломенском районе столицы заболел один из специалистов районного управления образования. На сегодня установили 62 человека, с которыми контактировал больной. У трех из них - подозрение на коронавирус.

В Украине, по последним данным, зафиксированы сразу два суточных антирекорда. За 6 августа заболели 1453 человека, 33 умерли.

Всего в Украине 78 261 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1852 летальных, 43055 пациентов побороли коронавирусную болезнь.