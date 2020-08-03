В Одесской области обнаружили рекордные 56,4 кг кокаина из Эквадора

Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на определенный наркосиндикат.

Фото: dpsu.gov.ua

В морском порту "Южный" на днях задержали рекордно крупную партию кокаина из Эквадора. 54,6 кг наркотика нашли в контейнере с бананами.

Кокаин был расфасован в 47 брикетов и спрятан в вентиляционных люках, сообщили на сайте Госпогранслужбы.

"Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность определенному наркосиндикату. Ориентировочная стоимость изъятого «элитного» наркотика, весом 56,4 кг, на черном рынке может достигать более 200 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отрыто уголовное производство по ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).

Фото: dpsu.gov.ua

Отмечается, что это не первое задержание тяжелых наркотиков в таких объемах. В феврале и мае этого года в "Морском порту Южный" пограничники Одесского отряда уже задерживали крупные партии кокаина.

Напомним, что в феврале в контейнере, прибывшем из Чили с грузом легковых машин, правоохранители обнаружили 31 брикет кокаина общим весом более 30 кг. Каждый из пакетов был промаркирован изображениями персонажа из известной игры "Монополия".

В мае наркотик нашли в тайниках в контейнере с эквадорскими бананами. Кокаин был расфасован в 45 брикетов. Каждый брикет с изображением миньона завернули в свинец, чтобы уменьшить вероятность обнаружения их с помощью сканеров и служебных собак. Вес брутто обнаруженного наркотика составил 53,4 кг. Изображение миньона является знаком, указывающим на один из южноамериканских наркосиндикатов.

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