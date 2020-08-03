За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек

За прошедшие сутки, 2 августа, в Киеве выявили еще 102 носителей COVID-19, в том числе 6 медиков. Один человек умер.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Еще у 102 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 135 киевлян. На сегодня в столице 8554 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших: 44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет и четыре девочки от трех до 17 лет. А также 54 человека в возрасте от 18 до 73 лет. Заболели в том числе и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 19, Шевченковском – 18, Деснянском районе – 17 случаев.

Как сообщала KV , на утро 3 августа в Украине 73 158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 738 летальных, 39 876 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 990 новых случаев. Всего проведено 1 067 006 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 333 пациента.

Отметим, недавно Киевсовет внес изменения в городскую целевую программу “Здоровье киевлян”. Благодаря этому столица сможет обеспечить лаборатории коммунальных медучреждений расходными материалами для тестирования, а их работников – муниципальными надбавками. Речь идет о выплате безвозвратной денежной помощи лаборантам, биологам, биохимикам, которые сталкиваются в работе, в частности, с COVID-19. Теперь они, как и врачи, будут получать ежемесячно из бюджета города фиксированную сумму доплаты – 4000 гривен.

Напомним, на прошлой неделе общежитие Института специальной связи и защиты информации Национального университета “Киевский политехнический институт им. Сикорского” закрыли на карантин. Это связано с обнаруженной ранее в этом общежитии вспышкой заболевания коронавирусом.

Фото: соцсети