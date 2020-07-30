В Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом

В Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом

По состоянию на 30 июля в Украине зафиксировано 68 794 случая заражения коронавирусом. За сутки Covid-19 подтвердили у 1197 человек - это новый суточный антирекорд. Об этом сообщается на сайте СНБО.

С начала эпидемии коронавируса в стране в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 1673 человек, из них 23 – за последние сутки. Однако 38 154 (за сутки +760) пациента уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Отметим, больше всего случаев за последние сутки зафиксировано в городе Киеве - 199, во Львовской области - 131 и в Ровенской обл. - 105.

Напомним, ВОЗ предупредила о росте заболеваемости коронавирусом среди молодежи в Европе.

Также ранее ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса имеет несезонный характер, в отличие от гриппа или других похожих заболеваний. Пандемия Covid-19 развивается волнообразно с пиками и спадами.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенкаПолция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенка
В Киеве 45 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянииВ Киеве 45 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)
Под Полтавой расстреляли элитный MercedesПод Полтавой расстреляли элитный Mercedes
В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине зафиксировано новый антирекорд по количеству зараженных COVID-19В Украине зафиксировано новый антирекорд по количеству зараженных COVID-19
В Киеве зафиксирован самый высокий суточный прирост заболеваемости COVID-19 по странеВ Киеве зафиксирован самый высокий суточный прирост заболеваемости COVID-19 по стране
Еще у 81 курсанта столичного вуза подтверждено заболевание коронавирусомЕще у 81 курсанта столичного вуза подтверждено заболевание коронавирусом
За сутки в Украине обнаружили 1022 новых случая COVID-19За сутки в Украине обнаружили 1022 новых случая COVID-19
На Львовщине более 9 тысяч человек заболели коронавирусомНа Львовщине более 9 тысяч человек заболели коронавирусом
За сутки в Украине диагностировали более 900 новых случаев COVID-19 (инфографика)За сутки в Украине диагностировали более 900 новых случаев COVID-19 (инфографика)
На Киевщине впервые в этом году зафиксированы случаи заболевания сальмонеллезомНа Киевщине впервые в этом году зафиксированы случаи заболевания сальмонеллезом
За сутки в Украине зафиксировали 807 новых случаев COVID-19За сутки в Украине зафиксировали 807 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 920 новых случае коронавирусной болезниВ Украине за сутки подтвердили 920 новых случае коронавирусной болезни
В Украине количество выявленных случаев коронавируса за сутки превысило 1100В Украине количество выявленных случаев коронавируса за сутки превысило 1100
Последние новости
Подгружаем последние новости