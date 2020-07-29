В Киеве открылась вторая очередь нового корпуса “Охматдета”

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии в Киеве второй очереди нового корпуса Национальной детской специализированной больницы “Охматдет”. Во вторую очередь “Охматдета” входят шесть новых отделений, которые готовы к работе, но ожидают дополнительного оборудования.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского.

Сообщается, что после прибытия и установки оборудования количество коек в “Охматдете” возрастет с 620 до 720, а количество операционных – с 6 до 12. Также планируется увеличение пролеченных случаев с 20 тыс. до 32 тыс. в год.

Благодаря увеличению количества реанимационных коек медицинскую помощь смогут получить втрое больше пациентов, чем сейчас. Также с 10 тыс. до 18 тыс. в год возрастет количество операций.

“Охматдет” сможет проводить 50-100 родственных и неродственных трансплантаций костного мозга при заполнении всех кадровых позиций. Потребность в проведении таких операций по Украине составляет 200-250 случаев в год. Сейчас в больнице проводится до 25 родственных трансплантаций в год”, – сказано в сообщении.

Также в “Охматдете” открывается онкологическое отделение на 20 коек, что позволит проводить химиотерапию детям с объемными опухолями нервной системы, глаз, других органов. Отделение сможет принимать до 150 таких пациентов в год.

“Сейчас откроются лишь 7 отделений из 21-го. Более того, к сожалению, они укомплектованы медицинским персоналом лишь наполовину. Поэтому полноценно работать и лечить детей там не смогут”, – сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук глава опекунского совета “Охматдета” экс-нардеп Оксана Корчинская.

Она добавила, что остальные 16 отделений нового корпуса заработают только после закупки медицинской техники на сумму свыше 1,2 млрд гривен.

Корчинская отмечает, что должен состояться прозрачный и публичный конкурс на должность главврача больницы.

Напомним, госпредприятие “Укрмедпроектстрой” по результатам тендеров заказало медоборудование и мебель для лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы “Охматдет” (НДСБ “Охматдет”). В больницу поставят оборудование для инфузионной терапии, передвижные рентген-системы, лабораторную мебель и мебель для пациентов. Все это обойдется госпредприятию в 49,5 млн гривен.

Фото: пресс-служба президента Украины