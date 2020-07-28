На Львовщине более 9 тысяч человек заболели коронавирусом

С начала пандемии коронавируса в Львовской области диагноз COVID-2019 подтвержден у 9099 человек. Умерло 245 пациентов, выздоровели от коронавирусной инфекции 2118 человек.

Об этом информирует пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Отмечается, что за предыдущие сутки были госпитализированы с подозрением на коронавирус 108 человек. Направлены на самоизоляцию 192 человека.

По оперативным данным городского штаба по противодействию коронавирусу, за 27 июля лабораторные центры провели 742 ПЦР-теста. Доля выявленных случаев составляет 19,8% всех обследований, среди новых подтвержденных случаев 74 - жители Львова. Остаток проб в холодильнике - 242.

6736 человек на Львовщине болеют коронавирусным недугом, выздоровели 2118 пациентов, в том числе 48 - за минувшие сутки. За 27 июля 7 жителей области умерли из-за осложнений от COVID-2019.

Заметим, что Львовская область остается антилидером по количеству больных в Украине.