На Львовщине более 9 тысяч человек заболели коронавирусом

Область по количеству больных обгоняет Киев.

На Львовщине более 9 тысяч человек заболели коронавирусом
Фото: facebook/КНП "Бердичівська міська лікарня" Бердичівської міської ради

С начала пандемии коронавируса в Львовской области диагноз COVID-2019 подтвержден у 9099 человек. Умерло 245 пациентов, выздоровели от коронавирусной инфекции 2118 человек.

Об этом информирует пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Отмечается, что за предыдущие сутки были госпитализированы с подозрением на коронавирус 108 человек. Направлены на самоизоляцию 192 человека.

По оперативным данным городского штаба по противодействию коронавирусу, за 27 июля лабораторные центры провели 742 ПЦР-теста. Доля выявленных случаев составляет 19,8% всех обследований, среди новых подтвержденных случаев 74 - жители Львова. Остаток проб в холодильнике - 242.

6736 человек на Львовщине болеют коронавирусным недугом, выздоровели 2118 пациентов, в том числе 48 - за минувшие сутки. За 27 июля 7 жителей области умерли из-за осложнений от COVID-2019.

Заметим, что Львовская область остается антилидером по количеству больных в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенкаПолция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенка
В Киеве 45 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянииВ Киеве 45 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)
В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"
СБУ задержала банду "Князя", которая терроризировала три областиСБУ задержала банду "Князя", которая терроризировала три области
Блок рекламы


Похожие новости
На базе отдыха во Львовской области взорвался автомобиль, погиб один человекНа базе отдыха во Львовской области взорвался автомобиль, погиб один человек
В Киеве 130 человек умерли от коронавируса с начала пандемииВ Киеве 130 человек умерли от коронавируса с начала пандемии
За сутки в Украине диагностировали более 900 новых случаев COVID-19 (инфографика)За сутки в Украине диагностировали более 900 новых случаев COVID-19 (инфографика)
За сутки в мире от СOVID-19 умерли более 4,3 тыс. человекЗа сутки в мире от СOVID-19 умерли более 4,3 тыс. человек
На Буковине возросло количество больных коронавирусомНа Буковине возросло количество больных коронавирусом
На Львовщине директора больницы поймали на взятке в $1 тыс.На Львовщине директора больницы поймали на взятке в $1 тыс.
В Киеве 45 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянииВ Киеве 45 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
В Днепропетровской области коронавирусом заразились 15 священнослужителейВ Днепропетровской области коронавирусом заразились 15 священнослужителей
За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 112 человекЗа сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 112 человек
В Украине за сутки диагностировано почти тысячу новых случаев COVID-19 (инфографика)В Украине за сутки диагностировано почти тысячу новых случаев COVID-19 (инфографика)
Последние новости
Подгружаем последние новости