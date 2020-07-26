В Киевской городской клинической больнице №2 на санацию закрываются три отделения
Департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА) принял решение закрыть для проведения плановой санации отделение анестезиологии новорожденных, отделение патологии новорожденных и гинекологическое отделение Киевской городской клинической больницы №2. На время проведения санации госпитализацию больных будут обеспечивать другие медицинские учреждения столицы.
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При этом госпитализацию новорожденных на время проведения санации в указанных отделениях должен был обеспечивать Центр экстренной медицины и медицины катастроф.
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Безотказную госпитализацию больных на время закрытия отделения и проведения санации должен обеспечить Киевский городской родильный дом №6.
Ранее
Напомним, Городской голова Киева Виталий Кличко поручил провести служебную проверку в отношении директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург. Такое решение было реакцией на депутатское обращение и информацию о том, что профильная комиссия Киевсовета признала работу Валентины Гинзбург неудовлетворительной.
Валентина Гинзбург возглавляет Департамент здравоохранения КГГА с 23 октября 2017 года. Деятельность Департамента здравоохранения столичной администрации курирует первый заместитель главы КГГА. Эту должность занимает Николай Поворозник, который на время расследования возможного факта получения взятки был отстранен от выполнения своих обязанностей. С 21 апреля 2020 года его функции временно исполняет Валентин Мондриевский.
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