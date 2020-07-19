До 3 августа на нескольких улицах Днепровского района Киева отключат горячую воду (адреса)

До 3 августа на нескольких улицах Днепровского района Киева отключат горячую воду (адреса)

В период с 20 июля по 3 августа 2020 года будет прекращено горячее водоснабжение всех потребителей, подключенных к системам теплоснабжения ООО “Еврореконструкция”. Это связано с проведением гидроиспытаний.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Днепровской райгосадминистрации. 

В частности, будет отключена горячая вода по улицам: Панельной, Челябинской, Никольско-Слободской, Раисы Окипной, Флоренции, Шлихтера, Сивашской, Алматинской, Машинистовская, Литинской, Марганецкой, Рогозивской, Калачевской, Пражской, Сосюры, Сергиенко, Попудренко, Сеноманского переулка, проспекта Гагарина.

“Проведение гидравлических испытаний осуществляется с целью испытать тепловые сети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона”, – говорится в сообщении.

При появлении воды на поверхности земли и возникновении провалов просим сообщать по тел .: (044) 277-68-07, (044) 287-84-05, 1557 (со стационарного телефона), (067) 654-70-72 (с мобильного).

Напомним, что в мае на улице Большой Васильковской, 134 были завершены работы по замене задвижки, в ходе которых осуществлялась откачка горячей воды температурой +46 градусов по Цельсию на поверхность. В результате таких действий ремонтников проезжая часть улицы затопило горячей водой. 

Фото: соцсети


Ольга Марийко, КиевВласть

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