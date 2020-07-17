Кличко анонсував масштабний ремонт Майдану Незалежності та Хрещатика наступного року

Наразі триває проектування оновлення цих об’єктів.

Кличко анонсував масштабний ремонт Майдану Незалежності та Хрещатика наступного року
Фото: goopost.com

Головну вулицю столиці Хрещатик і Майдан Незалежності планують капітально відремонтувати. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

"Ми плануємо здійснити капітальний ремонт Майдану Незалежності та головної вулиці столиці - Хрещатика. Ці масштабні роботи заплановані на наступний рік. Сьогодні триває проєктування оновлення цих об’єктів", - розказав він.

На Майдані Незалежності попередньо планують замінити гранітне покриття, встановити нове освітлення, здійснити реконструкцію ліфтів у підземному переході, а також облаштувати наземні пішохідні переходи на перетині з вулицею Михайлівською.

"Це – плани. Як я сказав, проєкт капітальних ремонтів Хрещатика та Майдану Незалежності ми схвалимо після завершення його розробки", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація планувала почати капітальний ремонт покриття на Майдані Незалежності та Хрещатику у 2019 році. Завершити ремонт в КМДА мали намір наприкінці 2021 року, а вартість робіт оцінили в 70 млн грн.

Чи будуть перекривати проїжджу частину дороги через ремонт, наразі не повідомляли.

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