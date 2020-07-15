В Україні за добу зафіксували 836 нових випадків COVID-19

Найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області та Києві.

В Україні за добу зафіксували 836 нових випадків COVID-19
Фото: KFOR.com

Станом на 15 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні збільшилася на 836, до 55 607, з них 1427 - летальних, 28 131 пацієнт одужав.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (7 425), в Києві (6 497) та Чернівецькій області (5 208).

У Рівненській області зафіксовано 4 782 випадки коронавирусной інфекції, в Закарпатській - 4 112 випадків, в Івано-Франківській - 3 178, у Київській - 3 128, у Волинській - 3 117, в Харківській - 2 787, в Одеській - 2 314, в Тернопільській - 2 292, у Вінницькій - 2 194, у Житомирській - 1 550, у Дніпропетровській - 1 155 випадків.

922 випадки виявлено в Хмельницькій області, 771 випадок - в Черкаській, 767 випадків - в Донецькій, 674 випадки - в Кіровоградській, 631 випадок - в Запорізькій, 624 випадки - в Чернігівській, 494 випадки - в Миколаївській, 346 випадків - в Сумській, 337 випадків - в Полтавській, 205 випадків - в Херсонській і 97 випадків - у Луганській областях.

Нагадаємо, МОЗ готує проєкт постанови, яким карантин буде продовжено ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи до правил адаптивного карантину.

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