Лісову пожежу на Луганщині погасили більш як через тиждень

З вогнем боролися рятувальники та військові з лав ООС.

У Луганській області ліквідували лісову пожежу, що почалася 6 липня в Новоайдарському районі і через сильний поривчастий вітер поширилася на територію трьох лісництв.

Фото: @dsns_telegram

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"13 липня о 17:20 лісову пожежу на території Новоайдарського району, яка виникла 6 липня, ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадали, що пожежа виникла поблизу с. Осколонівка та через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків поширилася на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове.

9 липня о 17:40 пожежу було локалізовано.

З початку робіт силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб (з них 13 дітей) і 30 осіб відселено.

Унаслідок пожежі вогнем було знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків у с. Смолянинове та знищено 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”.

Унаслідок пожежі загинули п'ятеро людей, 34 особи (в тому числі 15 дітей) були госпіталізовані. За медичною допомогою до лікарні зверталася 71 особа.

Вогонь охопив близько 50 га території Борівського та Охтирського лісництв у районі села Осколонівка, а також близько 40 га лісів Капітанівського лісництва поблизу села Капітанове. До гасіння вогню було залучено військових з лав Об’єднаних сил.

Поліція розглядає три версії виникнення пожеж.

Під час візиту в Луганську область президент Володимир Зеленський пообіцяв, що громадянам, які втратили свої будинки внаслідок масштабних лісових пожеж, буде виділено по 300 тис. гривень компенсації. Також кожному виділять по 20 тис. гривень для підтримки.

На засіданні ТКГ 8 липня українська сторона закликала до встановлення режиму тиші для гасіння вогню і отримала від бойовиків гарантії безпеки для гасіння пожеж.