В Одесі горів житловий будинок 1814 року

Вогонь охопив 700 кв. м.

Фото: Думская

Фото: dsns.gov.ua

В Одесі загорівся житловий будинок 1814 року. Про це інформує Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Про пожежу на вул. Буніна рятувальників повідомили об 11 годині в неділю.

"У триповерховому житловому будинку (1814 року забудови, всередині будинку дерев’яні перекриття) на другому поверсі у квартирі виникла пожежа з розповсюдженням на третій поверх та дах", - йдеться у повідомленні.

Фото: dsns.gov.ua

О 13:06 вогонь локалізували на площі 700 кв. м. О 14:33 пожежу ліквідували. З вогнем боролися 60 рятувальників та 18 одиниць техніки.

Фото: dsns.gov.ua

Жертв та постраждалих немає. На сторінці ДСНС у facebook повідомили, що з будівлі вдалось врятувати домашніх улюбленців.

Фото: facebook/DSNSODE

Фото: Думская

Нагадаємо, в ніч на 12 липня у Києві горіло сміттєзвалище. Пожежа охопила 250 кв. м сміття.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На столичном Подоле произошел конфликт со стрельбойНа столичном Подоле произошел конфликт со стрельбой
В Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилой многоэтажки по улице РадужнойВ Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилой многоэтажки по улице Радужной
У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осібУ Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб
На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)
В Новой Каховке произошел пожар в пятиэтажке (обновлено)В Новой Каховке произошел пожар в пятиэтажке (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
В Одесі на заводі з виготовлення крабових паличок спалах COVID-19В Одесі на заводі з виготовлення крабових паличок спалах COVID-19
В Луганской области прокурора подозревают в организации незаконного задержания восьми человекВ Луганской области прокурора подозревают в организации незаконного задержания восьми человек
Прокуратура уличила патрульных Киевщины в многочисленных нарушенияхПрокуратура уличила патрульных Киевщины в многочисленных нарушениях
Прокуратура возбудила дело из-за повреждения Стольского городища во Львовской областиПрокуратура возбудила дело из-за повреждения Стольского городища во Львовской области
В Барышевке продезинфицировали прокуратуру и полициюВ Барышевке продезинфицировали прокуратуру и полицию
Сотрудника “ДТЭК Киевские электросети” поймали на взятке - прокуратураСотрудника “ДТЭК Киевские электросети” поймали на взятке - прокуратура
Прокуратура выдвинула подозрение в массовых беспорядках 56 участникам конфликта на рынке "Барабашово" в ХарьковеПрокуратура выдвинула подозрение в массовых беспорядках 56 участникам конфликта на рынке "Барабашово" в Харькове
Прокуратура настаивает на принудительном лечении "минера" моста Метро в КиевеПрокуратура настаивает на принудительном лечении "минера" моста Метро в Киеве
148 изнасилований несовершеннолетних зарегистрировано в Украине в 2019, - Офис генпрокурора148 изнасилований несовершеннолетних зарегистрировано в Украине в 2019, - Офис генпрокурора
Прокуратура Киева открыла дело по прорыву магистрального трубопровода возле Ocean PlazaПрокуратура Киева открыла дело по прорыву магистрального трубопровода возле Ocean Plaza
Последние новости
Подгружаем последние новости