На 11 пляжах Києва виявили кишкову паличку

Вимогам санітарних правил не відповідають 12 столичних пляжів.

На 11 пляжах Києва виявили кишкову паличку
Фото: Макс Требухов

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів виявила кишкову паличку на 11 пляжах Києва.

Про це інформує пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) виявлено на пляжах "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина" та "Чорторий".

Окрім того, досліджені проби води відкритих водойм станом на початок липня не відповідають вимогам Державних санітарних правил за такими показниками:

  • колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички) - пляж "Тельбін";
  • наявність дрібних водоростей та запаху - пляж "Галерний";
  • водневий показник - пляжі "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка" та "Центральний";
  • біохімічна потреба в кисні (БПК5): пляжі "Венеція", "Дитячий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Троєщина", "Чорторий", "Вербний" і "Пуща-Водиця".

Невідповідності виявлено і в досліджених пробах води з питних фонтанчиків, що функціонують на пляжах Києва:

  • загальне мікробне число - пляж "Вербний";
  • наявність загальних колі-форм - пляжі "Вербний", "Передмістна Слобідка" та "Центральний";
  • загальне залізо - пляжі "Райдуга", "Центральний" і "Чорторий";
  • марганець - пляж "Центральний".

Не встановлено питних фонтанчиків на пляжах "Галерний" і "Троєщина".

Дослідження проводила державна установа "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України".

Про результати досліджень поінформували Київську міську державну адміністрацію та комунальне підприємство "Плесо".

Карта розташування столичних пляжів доступна за посиланням.

20 червня міністр охорони здоров’я розповів, за яких умов носіння маски на пляжі обов’язкове.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я не має наміру забороняти пляжний сезон цього року. За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, морська сіль разом з ультрафіолетом убивають коронавірус.

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