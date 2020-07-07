Одеська область потрапила до списку регіонів, де заборонено послаблювати карантин

9 областей не відповідають критеріям.

Одеська область потрапила до списку регіонів, де заборонено послаблювати карантин
Фото: veseliymakler.ru

Станом на 7 липня 9 областей не відповідають оновленим критеріям для пом'якшення карантину, чинним з 22 червня. Порівняно з даними за 6 липня Одеська область знову не відповідає критеріям.

Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Критерію заповненості ліжок у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19, не відповідає Закарпатська область (62,05%). Показнику охоплення тестуванням (не менш ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (20,76), Одеська (23,44) і Чернігівська (14,70) області.

Показнику частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більш ніж 11%) не відповідають Волинська (25,52%), Закарпатська (17,24%), Івано-Франківська (13,11%), Рівненська (15,19%), Харківська (11,47%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більш ніж 10%) не відповідають Волинська (19,61%) Донецька (122,71%), Івано-Франківська (14,11%), Тернопільська (47,31%) області.

У Києві заповненість становить 39,16%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 94,87, частка позитивних ПЛР-тестів - 5,01%, динаміка - 0,07%.

Нагадаємо, в Одесі з 22 червня посилили карантин, але пляжі та ресторани вирішили не закривати.

6 липня, попри зростання кількості інфікованих коронавірусом у червні, в Офісі президента зазначили, що динаміка перебігу пандемії в Україні стабілізується.

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