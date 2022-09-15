Дочка Джонні Деппа у трениках та розтягнутій футболці потрапила в об'єктив папараці – нічим не затьмарити красу

23-річна дочка Джонні Деппа тримає своє особисте життя у секреті. Днями вона потрапила до об'єктивів папараці на прогулянці з коханим. Успішна модель та актриса обрала досить дивний образ, проте навіть треники та розтягнута футболка не змогли приховати її красу.

У відомого голлівудського актора Джонні Деппа та французької акторки Ванесси Параді вийшов чудовий витвір – чарівна дівчинка, яку вони назвали Лілі-Роуз Депп. Дівчинка успадкувала тендітну постать мами та чудову зовнішність батька.

Дівчина вирішила піти батьківськими стопами і вже зіграла в таких картинах як "Король", "Йогануті" та "Танцівниця". Не менш успішно красуня будує кар'єру фотомоделі і навіть з'являлася на подіумі, попри невисокий зріст – лише 160 сантиметрів.

Днями дочка Джонні Деппа потрапила до об'єктивів папараці разом зі своїм бойфрендом, музикантом Яссіном Стейном під час прогулянки в Нью-Йорку. Парочка вибігла, щоб перекусити в одному із закладів на Манхеттені.

23-річна модель та актриса з'явилася на публіці у синіх трениках, синіх шльопках та білій футболці, під яку не одягла бюстгальтер. Навіть таке зовсім непримітне вбрання не змогло приховати красу доньки відомого актора.Лілі-Роуз Депп завершила образ трендовими сережками та стильними сонцезахисними окулярами, а волосся просто закріпила позаду крабиком.

Нагадаємо, Олена Зеленська у трендовому топі-бандо та ідеальному жакеті без лацканів приїхала до Брюсселя.