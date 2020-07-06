Головний санлікар: 80% інфікованих COVID-19 переносять його в легкій формі

Реальний коефіцієнт госпіталізації - 19%.

Головний санлікар: 80% інфікованих COVID-19 переносять його в легкій формі
Виктор Ляшко
Фото: Макс Левин

Заступник міністра охорони здоров'я і головний санлікар України Віктор Ляшко розповів, який відсоток хворих на коронавирус потребує госпіталізації.

Про це він розказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо ми говоримо про коронавірусну хворобу - 80% переносять її в легкому стані. Їх не треба госпіталізувати на ліжка, де вони можуть отримати внутрішнє інфікування іншими хворобами. Вони проходять лікування амбулаторно під наглядом. 20% потребують госпіталізації", - зазначив Ляшко.

Він також повідомив, шо реальний коефіцієнт госпіталізації - 19%.

"У нас зараз коефіцієнт госпіталізації 19. Одночасно в різних областях по-різному, в Закарпатській області 29-31% хворих потрапляє в лікарні. Коли стан хворого стабілізувався, його можуть перевести на амбулаторне лікування, тим самим звільняючи ліжко для того, щоб людина з ускладненнями могла отримати медичну допомогу в стаціонарі", - пояснив головний санлікар.

Нагадаємо, раніше Голова МОЗ розповів, що в середньому пацієнти хворіють на COVID-19 протягом трьох тижнів.

Станом на 6 липня в Україні зменшилась, кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу захворіли 543 людини.

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