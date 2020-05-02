Правоохранители задержали банду, воровавшую иконы из церквей

В Одессе, Киеве и Хмельницком было проведено более 13 обысков.

Правоохранители задержали банду, воровавшую иконы из церквей
Фото: gp.gov.ua

Правоохранители задержали межрегиональную группировку, которая на протяжении 2018-2020 годов совершила ряд краж икон из церквей в разных областях Украины

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"Благодаря слаженным действиям более 70 правоохранителей, на территории городов Одессы, Киева и Хмельницкого проведено более 13 санкционированных обысков. По их результатам выявлено и изъято большое количество икон, орудия совершения преступлений, денежные средства, автомобили и тому подобное", - говорится в сообщении.

Установлено, что последняя кража состоялась 30 апреля из храма в селеМихайловка Винницкой области. Были похищены три иконы 1860 года.

Фото: gp.gov.ua

Отмечается, что задержан организатор и двое исполнителей. Им сообщено о подозрении в кражах, соединенных с проникновением в помещение, совершенных в крупных размерах (ч.3, 4 ст.185 УК Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, винницкий городской суд 8 апреля приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы за похищение мощей из Крестовоздвиженского храма УПЦ МП.

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