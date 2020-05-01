?За сутки коронавирус диагностировали у двух пограничников в Одесской области

По состоянию на 1 мая COVID-19 болеют 13 пограничников, один выздоровел.

За минувшие сутки у двух сотрудников Государственной пограничной службы в Одесской области подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в фейсбуке.

"У обоих наблюдается легкое течение болезни. В их подразделениях проведена необходимая дезинфекция помещений, приняты другие меры, в том числе направлен на самоизоляцию и находится под контролем врачей ведомства персонал, контактировавший с больными", - отмечается в сообщении.

В Госпогранслужбе также сообщили, что по состоянию на 1 мая коронавирусом болеют 13 военнослужащих и сотрудников ГПСУ, один ранее заболевший военнослужащий уже выздоровел.

Напомним, ранее сообщалось, что пятеро сотрудников Госпогранслужбы заболели коронавирусной болезнью СOVID-19.