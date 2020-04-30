Кличко о нарушителях карантина: можно не верить в угрозу, но потом не надо предъявлять претензии, что больницы переполнены
Мэр Киева рассказал, что "неприятно шокирован" количеством разгуливающих по улице людей без масок.
Мэр Киева Виталий Кличко "неприятно шокирован" количеством людей, которые "сами себе отменили карантин".
Об этом он заявил на брифинге.
"Друзья! Я благодарен всем, кто соблюдает правила ограничений. А тем, кто ими пренебрегает, скажу: вы, конечно, можете не верить в угрозу вируса и говорить, что все это - легенды. Но, в таком случае, вы не можете потом предъявлять претензии, что больницы переполнены. Что вам не смогли оказать помощь. Что вас не предупреждали! А как уберечь людей, если они сами этого не хотят ?! И еще и подвергают опасности других", - сказал Кличко.
Он добавил, что "неприятно шокирован" количеством людей, которые "сами себе отменили карантин", вышли на улицы, пренебрегая правилами безопасности.
"Вчера на Крещатике гуляло уже много людей, преимущественно - без масок. Кроме того, с детьми. А на дорогах такие пробки, потому что все решили куда-то поехать", - сказал мэр.
Напомним, за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 60 человек.
Ранее Кличко озвучил план первого этапа выхода столицы из карантина. Так, по его словам, ограничительные меры будут ослабляться, но не сниматься полностью.