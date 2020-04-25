В Киеве со здания на Крещатике демонтировали гигантский флагшток

Он был в аварийном состоянии.

В центре Киева , на улице Крещатик, 14, с фасада здания демонтировали гигантский флагшток.

Фото опубликованы в группе dtp.kiev.ua в фейсбуке.

Демонтаж проводили сотрудники "Коммунальной аварийно-спасательной службы" Киевской городской госадминистрации. (КАРС КГГА).

Отмечается, что флагшток был в аварийном состоянии.

Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, осенью прошлого года в Киеве на крыше дома на углу улицы Софийской и Майдана Независимости появилась пристройка. В середине октября строительство стало заметно с земли. Возник общественный резонанс, и полиция возбудила уголовное производство по статье 356 (самоуправство) Уголовного кодекса.

Надстройку было решено демонтировать.