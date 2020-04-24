В Киеве неизвестные устроили поджоги на Байковом кладбище

Совокупная площадь, охваченная огнем, составила около 100 кв.м.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua
В Киеве 23 апреля произошел пожар на кладбище по ул. Байковая в Голосеевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

На место прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Огнеборцы установили, что загорелся мусор в пяти отдельных очагах на территории кладбища, общей площадью 100 кв. метров.

"К счастью, жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара является "занесение постороннего источника поджигания (поджог) неизвестными лицами", - говорится в сообщении.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса в Киеве с 17 апреля ограничено посещение всех кладбищ города, кроме как для проведения похорон. Ограничения будут действовать до момента их снятия соответствующим распоряжением комиссии по ЧС.



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