В Киеве полиция задержала организованную группу наркодилеров и изъяла рекордную партию метадона (фото, видео)

Нацполиция разоблачила масштабную организованную преступную группу наркодилеров. В состав группировки входило 26 человек с четко распределенными ролями: организаторы, “химики”, фасовщики, закладчики, операторы, бухгалтеры и лица, обналичивающие средства от продажи метадона. Во время обысков полиция изъяла более 50 килограммов метадона, оборудование для нарколабораторий, прекурсоры, транспортные средства, наличные и другие вещественные доказательства.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киева .

Как сообщается, злоумышленники занимались изготовлением метадона и психотропных веществ в двух лабораториях и его сбытом в Украине и за рубежом как оптовыми партиями через интернет-магазины, так и в розницу через мобильные приложения и закладки.

Правоохранители задокументировали деятельность организованной преступной группы, которая наладила масштабное производство и сбыт метадона и психотропных веществ.

Согласно сообщению, с декабря 2019 года и по настоящее время были задокументированы активные участники организованной преступной группы: два организатора, пять “химиков”, которые изготавливали наркотики, четыре фасовщика, семь закладчиков, четыре оператора, которые принимали заказы, два бухгалтера и два лица, обналичивающих средства от продажи метадона и психотропных веществ.

21 апреля правоохранители провели 70 обысков по местам проживания и регистрации участников группы, в автомобилях, которыми они пользуются, в помещениях, где оборудованы нарколаборатории.

Во время следственных действий изъято более 50 килограммов метадона, более 10 килограммов мефедрона, таблетки димедрола, шишки конопли, прекурсоры и составляющие для изготовления более 500 килограммов метадона, лабораторное оборудование (при этом одна из нарколабораторий была оборудована исключительно под изготовление метадона), пакеты для фасовки, банковские карточки, мобильные телефоны, карты памяти, четыре единицы оружия, патроны и 18 автомобилей.

“Изъятое количество метадона – более 50 килограммов – является крупнейшей партией, которая изымалась в Украине со времен независимости. Ее стоимость составляет 2 миллиона долларов США . Подавляющее большинство изъятых нарковеществ была предназначена для экспорта в страны ближнего зарубежья. В целом сбыт метадона происходил оптовыми партиями через интернет-магазины, в розницу через мобильные приложения и путем закладок. При этом была четко организована продажа через закладки на всей территории Киева : за каждым районом были закреплены операторы и закладчики, которые делали закладки на закрепленных за ними улицах”, – сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По словам главы Нацполиции, сегодня задержаны 26 участников организованной преступной группы – от организаторов до заложников. Все они – молодые люди в возрасте от 23 до 34 лет, жители столицы и Киевской области. Организаторы наркобизнеса – давно знакомые между собой, дружат и даже стали кумовьями.

“Мощности оборудованных нарколабораторий позволяли изготавливать от 30 до 50 килограммов метадона в месяц. При этом один грамм метадона по ценам “черного рынка” стоит 1200 гривен, поэтому их доходы достигали 36-60 миллионов гривен в месяц. Схема, которую наладили организаторы, говорит о том, что останавливаться они не собирались. Подтверждением этого является и количество изъятых прекурсоров и других составляющих для дальнейшего изготовления более 500 килограммов метадона. Однако вместо таких уголовных заработков всех участников организованной преступной группы ждет уголовная ответственность – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества”, – рассказал Игорь Клименко.

Сообщается, что всех фигурантов доставили в следственное управление полиции Киева . Решается вопрос об их задержании в процессуальном порядке и объявлении о подозрении. Также в ближайшее время суд изберет им меры пресечения на время следствия.

Действия задержанных дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, правоохранители в Киеве задержали 43-летнего киевлянина, который подозревается в хранении с целью сбыта наркотических средств в особо крупных размерах. При обыске по месту жительства мужчины был обнаружен кокаин и оружие.