В Киеве "заминировали" Александровскую больницу, где лечат больных коронавирусом

Неизвестный заявил, что заложил 5 кг тротила и в 3 часа ночи произойдет взрыв.

В Киеве проверяют сообщение о минировании Александровской клинической больницы, где лечат больных с коронавирусом.

" Киев Оперативный" сообщил, что вечером 8 апреля в полицию поступило сообщение о заминировании 10-го корпуса Александровской больницы.

"По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 3:00 произойдет взрыв", - говорится в сообщении.

Полиция выехала проверять информацию.

Как известно, в 10-м корпусе Александровской больницы лежат пациенты с болезнями сердечно-сосудистой системы и инфарктами.

6 апреля в Александровской больнице Киева умер первый пациент с COVID-19 - сотрудник предприятия "Укроборонпрома".

Мэр столицы Виталий Кличко в среду заявил, что в Киеве коронавирусом заразились уже почти 300 человек.