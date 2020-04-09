В Киеве "заминировали" Александровскую больницу, где лечат больных коронавирусом

Неизвестный заявил, что заложил 5 кг тротила и в 3 часа ночи произойдет взрыв.

В Киеве проверяют сообщение о минировании Александровской клинической больницы, где лечат больных с коронавирусом.

"Киев Оперативный" сообщил, что вечером 8 апреля в полицию поступило сообщение о заминировании 10-го корпуса Александровской больницы.

"По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 3:00 произойдет взрыв", - говорится в сообщении.

Полиция выехала проверять информацию.

Как известно, в 10-м корпусе Александровской больницы лежат пациенты с болезнями сердечно-сосудистой системы и инфарктами.

6 апреля в Александровской больнице Киева умер первый пациент с COVID-19 - сотрудник предприятия "Укроборонпрома".

Мэр столицы Виталий Кличко в среду заявил, что в Киеве коронавирусом заразились уже почти 300 человек.

По официальным данным Центра общественного здоровья количество заболевших в Киеве - 256 человек. Пять случаев привели к летальному исходу.

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