Жители Киево-Святошинского района задержали поджигателя травы

Жители Киево-Святошинского района задержали поджигателя травы

Вчера, 6 апреля, спасателям Киевщины поступило сообщение о пожаре травяного настила в с. Мила на поле, между селами Шпитьки и Петрушки. Двоим мужчинам удалось задержать поджигателя и передать его правоохранителям. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области.

“Два молодых человека, которые звонили в пожарную службу, видели лицо, поджигавшее траву, и поймали этого человека и держали пока не приехала полиция, поджигатель был передан работникам полиции, им оказался мужчина 1982 года житель с. Шпитьки”, – сказано в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 16:20, по прибытию они увидели, что горит около 5 га травяного настила. Локализовать огонь удалось в 18:42, а полностью ликвидировать – в 19:21. 

К тушению пожара привлекалось 2 пожарных автомобиля и 12 человек личного состава.

Вчера, 6 апреля, сотрудники ГУ Нацполиции в Киевской области сообщили, что поймали виновника пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Полиция Киевской области утверждает, что 27-летний житель села Раговка Полесского района ради забавы в трех местах поджег мусор и траву, из-за чего и возник масштабный пожар в Зоне отчуждения. 

Ранее KV сообщала, что продолжающийся пожар в Чернобыльской зоне отчуждения превысил площадь в 100 га. По данным источников KV в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, площадь пожара достигает 200 га, а радиационный фон превышен более чем в 16 раз – 2,3 при норме 0,14. 

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области


Александр Кравченко, КиевВласть

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