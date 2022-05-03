После обстрелов Гостомеля жители превратили дыры от пуль в цветы: фото

Поселок Гостомель под Киевом был одной из самых горячих точек роSSийско-украинской войны в первый месяц после полномасштабного вторжения РФ . Бои велись на земле и в небе, использовалась артиллерия и авиация, а оккупанты ездили по городу на танках, расстреливая мирных жителей и их дома.

Гостомель освободили от роSSийских оккупантов 2 апреля, и хотя город все еще изувечен, в него постепенно возвращается жизнь. Волонтерка Алла Белецкая показала в Facebook, как преобразился один из заборов возле частных домов, информирует Апостроф .

"Посмотрите внимательно на эти цветы. Вы видите? Посмотрите еще. Жители Гостомеля превратили дырки от пуль в заборе в цветы, - написала она. - Мы несломимая нация, блин".

Фото: https://www.facebook.com/alla.beletskaya.58

Фото: https://www.facebook.com/alla.beletskaya.58

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, роSSийские оккупанты убили на Киевщине более 1200 человек. Точное количество жертв в Гостомеле неизвестно. Глава Гостомельской военной администрации Тарас Думенко сообщил, что по состоянию на 6 апреля без вести пропавшими числились более 400 человек.