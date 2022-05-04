В некоторых районах Киева сохраняется минная опасность — МВА

Киевлян просят не гулять в парках на окраинах.

В некоторых районах Киева сохраняется минная опасность — МВА
© КГГА, Алексей Самсонов

В окрестностях Киева, в районах, где велись боевые действия, до сих пор сохраняется минная опасность, сообщил начальник штаба Киевской городской военной администрации Сергей Корнийчук.

«Мы завершаем разминирование парка, пляжа и железной дороги в районе Пуща-Водица. Также опасен для гражданского населения район Виноградарь», - раскрыл он детали.

Корнийчук попросил граждан не посещать лесопарковые зоны, особенно в окрестностях города на Житомирском направлении и в сторону Вышгорода.

«И как всегда мы подчеркиваем соблюдение правил безопасности, которые есть на нашем сайте. При обнаружении взрывоопасных предметов сообщить в ГСЧС», - добавил начальник штаба.

Как сообщили недавно в Министерстве обороны Украины, в Харьковской и Запорожской областях враг массово минирует грунтовые дороги, посадки, ставит растяжки на полях и вблизи населенных пунктов.


Ирина Знась, ZN.ua

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