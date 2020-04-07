В Киеве от централизованного отопления отключении уже 74% жилых домов

В Киеве от централизованного отопления отключении уже 74% жилых домов

В Киеве продолжается завершения отопительного сезона. По состоянию на 17:00 6 апреля услугу централизованного отопления столичные энергетики отключили для 74% домов. Это более 7 327 многоэтажек во всех районах столицы. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

Согласно данным КП “Киевтеплоэнерго” (*), коммунальное предприятие с 5 апреля начало отключать отопление в столичных многоэтажках. Решение о завершении отопительного сезона 2019-2020 принято распоряжением КГГА № 556.

Отключение тепла продлится в течение 2-3 дней и будет проходить синхронно с потеплением. Тепло выключают постепенно, что связано с разветвленностью централизованной системы теплоснабжения Киева. Общая протяженность теплотрасс и тепломагистралей составляет более 2,7 тыс. км.

В КГГА также напомнили, что в столичных школах и детских садах отопление начали отключать 25 марта. Отключение объектов от централизованного отопления происходило согласно индивидуальным заявкам администраций заведений.

Ранее KV сообщала, что жители дома № 6 на столичной улице Печенежской в Шевченковском районе жалуются на некорректную работу счетчика тепла. В связи с этим столичных коммунальщиков просят проверить правильность начисления за услугу отопления для жителей дома по этому адресу.

Отметим, что КП “Киевтеплоэнерго” с 22 декабря 2018 года руководит Вячеслав Бинд. КП “Киевтеплоэнерго” подчинено Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, который с 17 июля 2017 года возглавляет Дмитрий Науменко. Сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.

* КП “Київтеплоенерго” (код ЄДРПОУ: 40538421)

Фото: КГГА


Сергей Албул, КиевВласть

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