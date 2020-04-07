В Киеве выявлено еще 12 больных коронавирусом (видео)

За прошедшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирус, увеличилось еще на 12 человек. Два человека госпитализированы, остальные лечатся на дому. Один человек за минувшие сутки умер.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Количество киевлян, заболевших коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось на 12 человек. Из них – четверо детей. И один медработник. Один случай за минувшие сутки – летальный. Всего в столице уже 279 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сказал мэр Киева Виталий Кличко (на фото).

Мэр столицы уточнил, что заболели три женщины в возрасте от 34 до 41 года и две 3-летние девочки. Также выявлено заболевание коронавирусом у пятерых мужчин от 31 до 67 лет, и двое мальчиков в возрасте 6 и 15 лет.

Умер 36-летний мужчина, за жизнь которого почти две недели боролись врачи Александровской больницы. Он был подключен к аппарату ЭКМО, который обеспечивает насыщение крови кислородом. Но у мужчины были очень поражены легкие, потому спасти его не удалось.

Напомним, с понедельника, 6 апреля, в Украине вступили в силу новые ужесточенные требования карантина в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим накануне украинское правительство решило ответить на наиболее часто возникающие вопросы у украинцев по поводу новых ужесточившихся требований карантина. Среди прочего, теперь в публичных местах нельзя появляться без маски или респиратора. В то же время посещение парков и скверов полностью под запретом. Выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность, тоже нельзя. Штрафы за нарушение карантина внушительные – от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен.

Отметим, ранее мэр Киева Виталий Кличко допустил запрет движения частного транспорта по Киеву на период карантина из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Такую меру столичная власть может ввести, если будет наблюдаться значительный рост заболеваемости COVID-19.