Журналист обнародовал видео, как прибывшие из Вьетнама украинцы сопротивляются обсервации и вырываются домой

"Приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает".

Эвакуированные из Вьетнама украинцы, которые вечером 29 марта прибыли в аэропорт "Борисполь", сопротивляются обсервации и вырываются домой.

Об этом сообщил журналист телеканала СТБ Виталий Глагола, опубликовав соответствующее видео.

"Ситуация следующая. Киев , аэропорт Борисполь, рейс из Вьетнама только что прилетел. Украинцы, которые прилетели в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Только что. Приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает. Видео от моего подписчиков-водителя, который встречал прибывших в аэропорту", - написал Глагола.

Ранее сообщалось, что пассажирка эвакуационного самолета с положительным экспресс-тестом на коронавирусную болезнь COVID-19 пыталась покинуть аэропорт "Борисполь" без госпитализации.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко не исключил усиления мер контроля за соблюдением 14-дневной обсервации для прибывших из заграницы граждан.