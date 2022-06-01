Украинцы изменили свое отношение к ЛГБТ

Киевский международный институт социологии в 2022 году провел опрос касательно отношения украинцев к представителям ЛГБТ-сообщества. Правозащитный ЛГБТ-центре "Наш мир" сравнили его результаты с итогами аналогичного опроса, сделанного в 2016 году, сообщает Украинская Правда .

За 6 лет в Украине в полтора раза сократилось количество людей, негативно относящихся к ЛГБТ. В 2016 плохо к ЛГБТ относились 60,4%, а в 2022 - 38,2%.

Также значительно возросло количество тех, кто относится к ЛГБТ положительно (с 3,3% до 12,8%), и тех, кто относится к ним безразлично (с 30,7% до 44,8%).

Наиболее толерантно к ЛГБТ относятся молодые люди в возрасте 18-29 лет. Существенной разницы по регионам Украины в этом вопросе обнаружено не было

Среди представителей разных профессий наиболее толерантны к ЛГБТ студенты и ученики, а также военные и полицейские. Наиболее нетерпимы пенсионеры.

По сравнению с 2016 годом вдвое возросла доля тех украинцев, которые поддерживают полное равноправие людей разной сексуальной ориентации (с 33,4% до 63,7%).

Почти вдвое уменьшилось число тех, кто считает, что права ЛГБТ людей должны быть ограничены (с 45,2% до 25,9%).

Однако большинство украинцев все еще не поддерживают однополые браки. За них высказались только 23,6% (в 2016-м таких было 4,8%). 27,1% – безразлично относятся к этому вопросу и 41,9% – против.