Пропагандисты беснуются: Макс Барских высмеял фейк о своем концерте в РФ

После начала полномасштабной войны в Украине Макс Барских отказался от сотрудничества с Россией , запретил любое использование своих песен на территории страны-агрессора и вступил в ряды ВСУ. Несмотря на радикальную позицию по отношению к врагу, в сети появились фотографии с анонсом предстоящих концертов Барских в РФ .

На афишах указано, что 26 августа украинский певец должен выступить в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе "Юбилейный" с концертом "Музыка вне политики", информирует Апостроф .

Фото: https://www.instagram.com/max_barskih/

Певец, решивший из-за войны отказаться от русского языка в своем творчестве, не стал молчать о фейке. В Instagram Барских высмеял попытку разрушить его репутацию в Украине.

"Пропагандисты беснуются от убогости и бессилия, как обычно выполняя работу на 2 с минусом, - написал исполнитель. - Совет: не сбавляйте оборотов, мы запаслись попкорном и с интересом наблюдаем, как медленно, но верно вы сами тащите себя на дно!"

Поклонники певца поддержали его остроумными комментариями.

"Они уже, наверное, просто двойника себе сделали твоего", - пишут люди. "Накосят бабла, а потом скажут, что он нас кинул и не приехал". "Если еще и билеты можно купить, то просто обычный криминал. Соберутся все на концерт, выйдет какой-нибудь фраер и споет Мурку". "Своих разводить это на рассее национальный спорт". "Так все правильно, к тому времени это уже будет территория Украины".