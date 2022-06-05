Пропагандисты беснуются: Макс Барских высмеял фейк о своем концерте в РФ

После начала полномасштабной войны в Украине Макс Барских отказался от сотрудничества с Россией, запретил любое использование своих песен на территории страны-агрессора и вступил в ряды ВСУ. Несмотря на радикальную позицию по отношению к врагу, в сети появились фотографии с анонсом предстоящих концертов Барских в РФ.

На афишах указано, что 26 августа украинский певец должен выступить в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе "Юбилейный" с концертом "Музыка вне политики", информирует Апостроф.

Фото: https://www.instagram.com/max_barskih/

Певец, решивший из-за войны отказаться от русского языка в своем творчестве, не стал молчать о фейке. В Instagram Барских высмеял попытку разрушить его репутацию в Украине.

"Пропагандисты беснуются от убогости и бессилия, как обычно выполняя работу на 2 с минусом, - написал исполнитель. - Совет: не сбавляйте оборотов, мы запаслись попкорном и с интересом наблюдаем, как медленно, но верно вы сами тащите себя на дно!"

Поклонники певца поддержали его остроумными комментариями.

"Они уже, наверное, просто двойника себе сделали твоего", - пишут люди. "Накосят бабла, а потом скажут, что он нас кинул и не приехал". "Если еще и билеты можно купить, то просто обычный криминал. Соберутся все на концерт, выйдет какой-нибудь фраер и споет Мурку". "Своих разводить это на рассее национальный спорт". "Так все правильно, к тому времени это уже будет территория Украины".


Наталья Лавринец, Апостроф





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