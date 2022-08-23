Модель Даша Хлистун зачарувала виглядом з дочкою від "Холостяка" Макса Михайлюка, що подорослішала: рідкісні фото

Модель Даша Хлистун зачарувала виглядом з дочкою від "Холостяка" Макса Михайлюка, що подорослішала: рідкісні фото

Українська модель та дружина героя 10 сезону шоу "Холостяк" пілота Макса Михайлюка Дар'я Хлистун показала доньку Аріну та похвалилася ідеальним тілом.

Так, у своєму Instagram вона відповіла на запитання фоловерів.

«Яка ваша вага і зростання?» — поцікавився один із користувачів.

Модель зізналася, що зараз важить 49-50 кг при зростанні 179 см.

Хлистун розмістила знімок, на якому позувала у джинсових шортах та короткому чорному топі, продемонструвавши всім свій плоский живіт.

Молоду маму також запитали, чому вона давно не показує свою малечу.

Даша не стала приховувати дочку Макса Михайлюка, яка помітно подорослішала.

Аріна вона тримала на руках, сидячи в салоні автомобіля.

Зазначимо, що головний герой романтичного реаліті-шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк на проекті обрав гімнастку Дашу Ульянову. Після шоу пара не склалася. Далі Михайлюк збудував стосунки з українською моделлю Дашею Хлистун, першим українським ангелом Victoria's Secret.

Пара спочатку приховувала свої стосунки, але вже зараз перебуває в офіційному шлюбі та виховують спільну дочку.


Ирина Юрченко, politeka.net





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