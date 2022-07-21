Скандал: зірка шоу “Холостяк“ Яна Соломко виступила на концерті у Москві, а Максим Чмерковський підтримав ЗСУ

Зірка першого сезону українського шоу "Холостяк" Яна Соломко опинилася у центрі скандалу. Відома співачка після п'яти місяців мовчання про війну позначила свою позицію. Артистка виступила у Москві.

Колишня учасниця шоу "Холостяк" Яна Соломко будує кар'єру під псевдонімом SOYANA. Вона з'явилася на сцені у столиці країни-агресора. Українка порадувала росіян на концерті Summer Sound.

Гостя зробила промовисту заяву: "Доброго вечора. Мені дуже приємно бути тут!" - сказала вона.

Шанувальників поп-діви шокувала її поведінка. Багато хто порівняв Соломко з Ані Лорак, яка також залишилася в Москві і нещодавно гуляла з путіністами на дні народження сина свого друга Філіпа Кіркорова.

"Жах, просто шок", "Ого, скандал", "Ані Лорак друга", "Перед рашистами скачеш? Ну-ну", "А на "Холостяку" як співала, наче патріотка. Зрадниця", "Фу, гидко" , "Кошмар, тобі має бути соромно розважати нових фашистів", "Скаче перед тими, хто підтримує вбивства українців", "Війна показала, хто є хто", - прокоментували обурені інтернет-користувачі.

Нагадаємо, що Яна Соломко переїхала до Росії ще у січні. Вона заявила, що рідна країна не сприймає її так, як РФ .

Співачка народилася у місті Чутове Полтавської області. Вона прославилася участю у романтичному шоу "Холостяк", героєм якого був відомий українсько-американський танцюрист Максим Чмерковський. Він у фіналі обрав другу учасницю – Олександру Шульгіну. Вони розлучилися невдовзі після завершення телепроекту.

А Соломко стала народною героїнею, яку підтримали мільйони українців. Яна була одружена з бізнесменом Олегом Солодуховим. Пара має доньку Кіру, дівчинка живе з мамою.

Телезірка намагалася досягти успіху у складі групи Real O, де виступала з Регіоною Тодоренко. Та, до речі, також зупинилася у Москві і нещодавно народила другого сина музикантові Владу Топалову. Уродженка Одеси теж підтримала війну.

Максим Чмерковський перебуває у США та допомагає ЗСУ. Він створив благодійний фонд та зайнявся будівництвом модульного містечка для переселенців у Львівській області. Шоумен розповідає світові про звірства Росії та закликає знаменитостей допомогти у боротьбі з окупантами.

Чмерковський щасливо одружений. Його обраницею стала Пета Маргатройд. У пари є п'ятирічний син Шей Александер. Танцюрист нещодавно розповів про трагедію – дружина не змогла зберегти нову вагітність – в неї стався викидень.