В Киеве запретили оказывать стоматологическую помощь, кроме неотложных случаев

Решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать врач-стоматолог.

В Киеве запретили оказывать стоматологическую помощь, кроме неотложных случаев
Фото: decentralization.gov.ua

В Киеве временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев. Об этом говорится в распоряжении № 4 руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщает сайт КГГА.

"Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должна быть временно ограничена. Конечно же, кроме неотложных случаев", - говорится в сообщении.

В КГГА объяснили, что мотивом такого решения является забота о здоровье врачей и пациентов, поскольку предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусной инфекцией, является опасным. Человек может не подозревать, что является инфицированным и переносить болезнь в легкой форме.

Решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать врач-стоматолог.

В Киеве, по состоянию на утро 28 марта, 74 человека имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.

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