В Запорожской области количество больных коронавирусом выросло до 5 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Запорожской ОГА Виталий Туринок.

На срочном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрели вопрос введения чрезвычайной ситуации.

"На повестке дня один вопрос - введение чрезвычайной ситуации, в связи с подтверждением коронавируса у пяти жителей нашего региона", - говорится в сообщении.

Туринок добавил, что в области вводится чрезвычайная ситуация регионального уровня. Также был создан штаб по ликвидации последствий ЧС, все структуры и подразделения получили соответствующие поручения.

Напомним, по данным на 10 утра 25 марта в Запорожской области было известно о 2 случаях COVID-19. Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 113. За сутки их число увеличилось на 29 человек.